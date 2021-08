Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures propune declararea starii de alerta in judet, in conditiile in care trei operatori de salubritate au anuntat ca nu mai au platforme in care sa depoziteze deseurile colectate in zeci de localitati, potrivit news.ro. Membrii CJSU…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a adoptat luni, 16 august, starea de alerta in județ din cauza crizei provocate de situația deșeurilor menajere. Acest lucru inseamna, printre altele, exproprierea unui teren astfel incat gunoiul sa poata fi depozitat temporar pe acesta. Revenim…

- Gunoaie in Maramures Autoritațile vor sa declanșeze starea de alerta pe teritoriul județului Maramureș din cauza problemelor cauzate de deșeuri, mai exact inexistența unui depozit ecologic unde sa se adune toate gunoaiele din Maramureș și sa nu mai fie nevoie de a le transporta prin toata țara. ”Am…

- Pod versuss metrou. Un politician local, care este chiar seful judetului, sustine ca Braila nu are nevoie de transport subteran, ci de pod peste Dunare. Inedita comparatie a fost facuta in cadrul sedintei Consiliului Judetean de seful CJ Francisk Chiriac.

- Partia de schi din statiunea montana Borsa, situata in Muntii Pietrosul Rodnei, va fi data in folosinta la inceputul noului sezon de iarna, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. "Estimarea noastra in urma discutiilor purtate cu reprezentantii…

- Consiliul Județean Maramureș nu mai poate finanța echipa de fotbal din Recea, care a retrogradat in liga a III-a. Și asta din cauza ca suma cu care clubul a venit pentru cofinanțarea echipei nu este de minim 20%, așa cum cer procedurile din ghidul de finanțare al Consiliului Județean. ”Am avut discuții…

- Poetei Ana Blandiana, presedintele Asociatiei Fundatia Civica, i-a fost conferit, miercuri, titlul de cetatean de onoare al judetului Maramures, a informat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. Acelasi titlu a fost atribuit post mortem si scriitorului Romulus…

- Intr-o conferința de presa susținuta cu acest prilej, Florin Cițu a declarat ca in competitia interna pentru functia de presedinte al PNL se bazeaza pe oameni care, de-a lungul timpului, si-au demonstrat capacitatile. "Eu sunt inconjurat de oameni de succes, pentru ca ceea ce au facut acesti oameni…