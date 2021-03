Inspectorii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa au sanctionat o societate cu amenda contraventionala in valoare de 120.000 de lei, pentru poluarea cu ape de mina a trei cursuri de apa din judetul Maramures, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al institutiei, Cristina Vadan.



"Sanctiunea a fost aplicata pentru evacuarea apelor de mina neepurate in emisarul Valea Rosie. In data de 17 februarie 2021, acestea au ajuns, prin galeria miniera, mai intai in raul Baita, apoi in raul Lapus si in Somes(...) Amenda a fost aplicata conform principiului 'Poluatorul plateste',…