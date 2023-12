MARAMURES: Șapte conducători auto s-au ales cu dosare penale In perioada 15-16 decembrie, polițiștii rutieri maramureșeni au depistat pe drumurile publice din județ, șapte persoane care au comis infracțiuni la regimul rutier. Dintre aceștia, doi barbați de 55 și 56 de ani, precum și o femeie de 33 de ani, au fost prinși de polițiști in timp ce conduceau autovehicule cu alcoolemii de 0,50, 0,77 și 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar un satmarean de 44 de ani a fost identificat de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. Doi maramureșeni au fost depistați de polițiști dupa ce au provocat accidente rutiere soldate… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

