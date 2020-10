Maramureş: Sancțiuni pentru comerț ilicit In perioada 12-13 octombrie, ofiterii de investigare a criminalitatii economice din cadrul I.P.J. Maramures au acționat pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu produse din tutun și a actelor de comerț ilicit, pe raza județului. In cadrul activitatilor desfasurate au fost verificați opt agenți economici și a fost constatata o infractiune prevazuta de Legea nr. 86/2006 (contrabanda). De asemenea au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale in valoare de 11.500 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 28/1999. S-a confiscat cu aceeași ocazie, suma de 726 lei, proveniți din… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

