Stiri pe aceeasi tema

- Doi indivizi din Maramureș au vandut adeverințe false negative la Covid pentru 200 de lei. Adeverințele erau folosite de romani care au calatorit in Uniunea Europeana. Polițiștii din Baia Mare s-au sesizat...

- Doi baimareni sunt cercetați penal dupa ce au pus pe picioare o afacere cu teste negative COVID-19 falsificate. Cei doi sunt acuzați ca vindeau astfel de documente cu aproximativ 200 de lei romanilor care calatoreau in state unde era necesar un certificat de acest tip. Polițiștii baimareni de investigații…

- Doi barbați din Baia Mare sunt cercetați penal, dupa ce au pus pe picioare o afacere cu teste negative false pentru COVID-19. Cei doi sunt acuzați ca vindeau astfel de documente cu aproximativ 200 de lei romanilor care calatoreau in țari unde li se cerea un astfel de certificat, potrivit Digi24.IPJ…

- Polițiștii baimareni de investigații criminale au reușit destructurarea unei rețele infracționale banuite de falsificarea și distribuirea unor certificate medicale false, care atesta un rezultat negativ la testarea COVID-19. In cursul lunii ianuarie, ca urmare a exploatarii unor date de interes operativ,…

- Doi baimareni sunt cercetați penal dupa ce au pus pe picioare o afacere cu teste negative COVID-19 falsificate. Cei doi sunt acuzați ca vindeau astfel de documente cu aproximativ 200 de lei romanilor care calatoreau in state unde era necesar un certificat de acest tip.

- Agentia europeana de politie Europol avertizeaza calatorii sa nu cumpere, pe aeroporturi, certificate cu teste negative de COVID-19 de la crima organizata, cu pana la 300 de euro, pentru ca sunt FALSE. Traficul cu teste COVID-19 a luat amploare dupa ce tot mai multe state din Uniunea Europeana solicita…

- Doua echipaje ale poliției rutiere au acționat in cursul serii de luni in Pasul Gutai pentru fluidizarea traficului ingreunat din cauza zapezii abundente cazuta in ultimele ore și a unui autocamion blocat in trafic. ”Polițiștii rutieri au sancționat contravențional administratorul drumului pentru intervenția…

- In ziua de 18 decembrie, ora 15.30, in baza informațiilor primite de la agentul de poliție P.G. din cadrul Biroului de Ordine Publica Baia Mare, aflat in timpul liber, a fost depistat pe bulevardul Decebal din municipiu, un barbat care era dat in urmarire. ”Pe numele barbatului de 53 de ani din Baia…