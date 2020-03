Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a emis un ordin prin care se impun noi masuri. Acestea intra in vigoare pe 25 martie. „Pe teritoriul județului Maramureș este interzisa circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, cu excepția urmatoarelor motive: deplasarea in interes…

- Autoritațile au emis o ORDONANȚA MILITARA prin care se impun, printre altele și restricții de circulație. In plus mall-urile vor fi inchise cu excepția magazinelor alimentare, iar cabinetele stomatologice vor funcționa numai pentru urgențe. Iata conținutul Ordonanței Militare: Avand in vedere dispozițiile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramureș s-a intrunit in sedinta extraordinara, in contextul prevenirii și limitarii infecției cu noul Coronavirus-Covid 19, și a luat urmatoarele decizii: agenții economici din categoria hypermarket-uri, supermarket-uri, market-uri care au locații/puncte…

- De ultima ora! CJSU Maramureș a luat urmatoarele decizii privind organizarea accesului clienților in hypermarket-uri, supermarket-uri, market-uri din județ, in perioada 21 martie-31 martie 2020 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramureș s-a intrunit in sedinta extraordinara, in contextul…

- Decizie scandaloasa și ilegala luata de prefectul unui județ din nordul țarii! In Maramureș, prefectul Nicolae Ungur, cu de la sine putere, a decis ca sa interzica toate slujbele din biserici, indiferent de cult.”Se suspenda efectuarea serviciului religios pentru toate cultele religioase,…

- Autoritatile iraniene au anuntat miercuri seara restrictii privind libera circulatie in tara pentru persoanele infectate sau suspectate ca sunt infectate cu noul coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''In loc sa plasam in carantina orase, vom pune in aplicare restrictii privind circulatia…

- In ultimele doua zile, aproximativ 50 de familii au revenit in Borsa din Italia, spun surse apropiate ZiarMM.ro. Oficial, CJSU Maramures a anuntat ca in judet au ajuns 218 persoane, din care 82 sunt izolate la domiciliu deoarece au tranzitat regiunile italiene afectate. Conform surselor noastre, prin…

- Pe perioada atentionarilor meteorologice, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures (CJSU) a dispus cateva masuri si recomandari atat pentru institutii cat si pentru cetateni. Dan Buca, purtator de cuvant CJSU Maramures: “S-a activat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, grupurile…