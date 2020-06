Stiri pe aceeasi tema

- Asociația “Bun de Maramureș” anunța lansarea activitaților prevazute in Planul de Acțiune elaborat in cadrul proiectului ”FoodChains 4 Europe – FC4EU (Lanțuri alimentare pentru Europa)”, proiect implementat de Consiliul Județean Maramureș prin Programul Interreg Europe. Inființata la inițiativa Consiliului…

- Aflat la conducerea Institutului de cercetari Gamaleia, Aleksandr Ghintburg si-a injectat personal un vaccin continand virusul respectiv, iar apoi l-au urmat si alti angajati ai institutului, potrivit presei ruse. Daca a recurs la o astfel de metoda in contradictie cu procedurile obisnuite este pentru…

- La intalnirea cu antreprenorii maramureșeni care a avut loc marți, 5 mai 2020, in sala ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ din Baia Mare, intalnire inițiata de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, alaturi de președintele Camerei de Comerț și Industrie, Florentin Tuș, cei prezenți…

- Mai multe actiuni prin care s-au livrat echipamente de protectie sanitara unor institutii sau spitale ori au fost distribuite pachete cu produse de igiena persoanelor din grupa de risc au avut loc in Alba prin intermediul unui proiect intitulat "Uniti pentru Alba", o platforma comuna de actiune, comunicare…

- Marile companii din Romania se asociaza pentru a strange bani pentru spitale și personalul aflat in linia intai in lupta cu COVID-19. Donații de milioane de euro Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender și eMAG lanseaza platforma “Doneaza pentru linia intai” pentru a ajuta medicii și personalul…

- Comisia Europeana a publicat, marți, bugetul alocat schemei UE pentru școli, in anul școlar 2020/2021, și anume: 145 milioane de euro pentru distribuția de fructe și legume și 105 milioane de euro pentru distribuția de lapte catre elevi. Din aceștia, Romania beneficiaza de 18, 5 milioane de euro. Astfel,…

- Mai multi jurnalisti din Baia Mare si Satu Mare au intrat in autoizolare dupa ce au luat interviu unui barbat ale carui analize au iesit pozitive. Autoritatile din Satu Mare stabilisera ca pacientul a intrat in contact cu o singura persoane, desi in realitate a interactionat cu zeci de oameni, in centrul…