Maramureș, primul județ care interzice circulația persoanelor în afara casei. Iată care sunt excepțiile Prefectul Județului Maramureș interzice, printr-un Ordin, circulația persoanelor in afara locuinței, excepție facand mersul la munca, asistența persoanelor varstnice și ingrijirea copiilor, cumparaturi. Masura se aplica de miercuri, 25 martie, noteaza HotNews.ro. Ordinul semnat de prefectul Nicolae-Silviu Ungur, in calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Maramureș, mai prevede și intervalul orar in care au voie sa-și faca persoanele peste 60 de ani cumparaturile: 07:00 și 11:00 dimineața. Prefectul spune ca masurile au fost luate pentru ca oamenii nu respecta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

