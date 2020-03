Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Județului Maramureș interzice, printr-un Ordin, circulația persoanelor in afara locuinței, excepție facand mersul la munca, asistența persoanelor varstnice și ingrijirea copiilor, cumparaturi. Masura se aplica de miercuri, 25 martie, noteaza HotNews.ro. Ordinul semnat de prefectul Nicolae-Silviu…

- Articolul 1 (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin exceptie, sunt permise interventiile stomatologice de urgenta. (3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei. Articolul 2 (1) Se suspenda temporar activitatile de comercializare…

- Nerespectarea prevederilor Ordonanței Militare 2/2020, emise sambata, care urmaresc limitarea circulației persoanelor in afara locuinței ( VEZI DETALII ), atrage amenzi de pana la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de pana la 70.000 de lei pentru persoanele juridice.

- MODEL Declaratie pe proprie raspundere OM2 Va transmitem MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, intre orele 22.00 si 6.00, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Precizam faptul ca declarația pe propria raspundere…

- Ordonanța militara Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgența. (3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei. Art. 2. – (1) Se suspenda temporar activitațile…

- Circulatia persoanelor in afara locuintei se va face numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane, a anuntat, sambata seara, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, in intervalul orar 22,00 - 6,00, circulatia persoanelor in afara locuintei va mai fi permisa numai pentru cateva motive, printre care deplasarea in interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor…

- Circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 și evitarea formarii oricarui grup de persoane, se arata in ordonanța militara emisa de Ministerul de Interne. Actul normativ prevede in ce condiții se pot…