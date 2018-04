Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a anuntat, sambata, in fata a peste 1.000 de participanti la Zilele Comunitatii Germane- "Freamat de Primavara" din judetul Maramures, ca urmeaza sa-si depuna candidatura la functia de presedinte al filialei judetene a Forumului Democrat German (FDR).



"Sunt hotarat sa-mi depun candidatura in momentul noilor alegeri la functia de presedinte al FDR. Consider ca poate fi o candidatura interesanta, dar si bine venita", a spus Catalin Chereches.



Edilul a apreciat in cuvantul sau ideea spiritului german care se resimte la nivelul…