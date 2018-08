Maramures: Plan de masuri privind pesta porcina

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Comisiei Europene, prezenta pestei porcine africane s-a confirmat in alte 5 judete din Romania. Boala se extinde atat de repede, in tara, incat chiar medicii veterinari au ajuns sa-i sfatuiasca pe gospodari sa isi vanda din timp animalele, ca sa nu si le vada masacrate si aruncate in gropi…

- Numarul focarelor a ajuns la 619 și cel al localitaților afectate la 104! Libertatea va prezinta harta oficiala a extinderii epidemiei, din aceasta dimineața! Ziarul a intrat in posesia listei actualizate pentru astazi dimineața, la ora 9, a zonelor afectate de pesta porcina. Numarul focarelor continua…

- Comisia Europeana este gata sa continue sa ajute Romania si sa furnizeze orice asistenta tehnica suplimentara necesara de care ar putea fi nevoie in combatarea pestei porcine africane, a declarat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar. “Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane…

- Culturile agricole in care au intrat porcii bolnavi vor fi arse Fermierii din judetele în care exista focare de pesta porcina africana vor fi obligati sa arda culturile agricole în care au intrat porcii bolnavi si sa dezinfecteze locul respectiv. Aceasta masura pentru combaterea…

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- In urma cu doua zile, exact in ziua in care Agrointeligenta a publicat cererea crescatorului de a-i fi asomati preventiv animalele , cei de la DSV Tulcea l-au anuntat ca are Pesta Porcina Africana in exploatatie. Era vorba despre o suspiciune care s-a mediatizat rapid. Astazi, 4 august, fermierul a…

- Pana la aceasta data au fost ucisi 61.594 de porci din ferme si gospodarii ale populatiei, iar despagubirile acordate pana in prezent se ridica la 148.140 lei. "De la data confirmarii prezentei Pestei Porcine Africane (PPA) in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare,…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp ce…