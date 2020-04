Maramureș: Peste 120 de persoane verificate cu privire la respectarea măsurii de izolare la domiciliu Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Apararii Naționale și polițiștii locali au executat in sistem integrat 48 de misiuni, in ultimele 24 de ore, pe raza județului. Cele 122 efective angrenate au acționat pentru paza locațiilor de carantinare, pentru depistarea și identificarea persoanelor care se sustrag masurii de izolare la domiciliu, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pentru fluidizarea circulației rutiere și escortarea convoaielor alcatuite din vehicule ale cetațenilor care au venit in țara, pentru verificarea persoanelor aflate in evidențe… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

