- O persoana care se afla marti seara pe un snowmobil a cazut si a fost accidentata de un alt snowmobil in timpul unei deplasari prin padurea din Muntii Gutai, a informat directorul Serviciului Public Judetean Maramures Salvamont, Dan Benga. Potrivit acestuia, accidentul s-a produs in padurea…

- In cursul serii de marți, 19 ianuarie, doua snowmobile s-au accidentat la Cavnic, intr-o padure din spatele partiei Icoana. O persoana a fost accidentata, iar salvamontiștii ajunși la fața locului i-au acordat primul ajutor. ”Accident cu doua snowmobile la Cavnic pe drumul prin padurea din spatele partiei…

- Doi politisti din județul Olt au fost raniti grav, vineri, dupa ce masina de serviciu in care se aflau s-a ciocnit cu o ambulanta pe DN 64 Caracal-Ganeasa, informeaza news.ro. ”Pe DN 64 Caracal-Ganeasa, pe raza comunei Soparlita, judetul Olt, s-a produs o coliziune fata-spate intre un echipaj de politie…

- O persoana a decedat dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul uni bloc de pe strada Albișoara din capitala. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana Scripnic.

- Ziarul Unirea Cinci partii din Romania, dotate cu un scaun special cu ajutorul caruia persoanele cu dizabilitați se pot bucura de schiat Persoanele cu dizabilitați motorii se vor putea bucura de senzația unica de a aluneca pe zapada, deoarece partiile Icoana din Cavnic, Feleacu din Cluj, Cheile Gradinuștei…

- In cursul zilei de azi echipajele Salvamont au fost alertate despre o persoana din zona Valea Vinului, județul Maramureș, persoana cazuta in casa și aflata in stare de inconștiența. Articolul FOTO – Rupt de beat a pus pe jar echipajul Salvamont apare prima data in Someșeanul.ro .

- Persoana cazuta intr un siloz in portul Constanta, Dana 18.In urma cu putin timp, ISU Constanta a anuntat un incident in Portul Constanta.Se pare ca este vorba despre o persoana cazuta intr un siloz.La fata locului intervin pompierii cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala cu stingere…

- BAILE HERCULANE – Un apel la 112 informa serviciile de urgenta, in jurul orei 14.15, despre faptul ca o persoana a fost surprinsa sub un copac prabusit in padure, la Baile Herculane. Ulterior, apartinatorii victimei au reusit s-o scoata de sub copac! La fata locului si-au facut aparitia pompierii militari…