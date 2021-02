Pe parcursul anului 2020, serviciile profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta din judetul Maramures au fost alertate la 8592 evenimente, cu o medie de aproape 24 pe zi, anunța ISU. Comparativ cu anul 2019, numarul situatiilor de urgenta la care au fost solicitati cei de la ISU a scazut cu 208 evenimente (de la 8800 in anul 2019 la 8592 in anul 2020). In aceeași perioada, prin dispeceratul colocat ISU-SAJ-SMURD, au fost gestionate circa 18300 de apeluri primite prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgența 112, ceea ce reprezinta, in medie, aproape 50 de apeluri pe zi, cu circa…