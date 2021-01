Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte polițiștii maramureșeni au depistat in trafic trei barbați care au condus autoturisme in timp ce se aflau sub influența bauturilor alcoolice. In Recea, la ora 00.30, polițiștii au oprit pentru verificari un autoturism conduc de catre un tanar de 28 de ani. Deoarece șoferul prezenta halena…

- Sambata, 2 ianuarie, in cadrul acțiunilor de monitorizare a traficului rutier, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Beclean au depistat doi barbați din Tarlișua care conduceau autoturisme, deși se aflau sub influența alcoolului. Primul, in varsta de 47 de ani, a fost oprit in trafic, pe Drumul Comunal…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Solca, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control pe DN2K, pe raza comunei Arbore un autoturism care a efectuat o manevra de depașire pe linie continua a unui alt vehicul. In calitate de conducator al autoturismului a fost identificat…

- La data de 06.12.2020, in jurul orei 16:00, politistii din cadrul Poliției Stațiunii Geoagiu au oprit pentru control, pe strada Muzicantilor, din localitatea Geoagiu, un autoturism care era condus de un barbat, de 20 de ani, din comuna Beriu, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul…

- Polițiștii clujeni au depsitat in trafic, luni, un barbat care s-a urcat la volanul unui autoturism deși nu deținea perms de conducere.”La data de 23 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un barbat in varsta de 34 de ani, din Turda, in timp ce se deplasa…

- In noaptea de 13 noiembrie, in jurul orei 00.20, polițiștii l-au oprit in trafic, pentru control, pe un barbat de 26 de ani, din Uriu, depistat pe o strada din orașul Beclean. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.10 mg/l alcool pur in aerul expirat și a fost condus la spital…

- Azi-noapte, la ora 3.20, politistii din Baia Mare au intervenit la un accident produs pe bulevardul Traian in intersecția cu bulevardul Republicii. Politistii ajunsi la fata locului au identificat un autoturism care prezenta avarii si pe conducatorul acestuia, un barbat de 30 de ani din Baia Mare,…

- In week-end-ul care s-a incheiat, politistii maramureseni au depistat in trafic 13 barbati cu varste cuprinse intre 15 si 62 de ani care au condus fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere. Dintre acestia, sapte au fost implicati in accidente rutiere, din care a rezultat…