- UPDATE: Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a postat un mesaj de adio pentru Flavia pe rețeaua de socializare. El a spus "Ramas bun, Flavia!”. Cunoscuții trimit mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare, mai ales ca gestul ei este cu atat mai greu de ințeles cu cat se casatorise acum cateva…

- Medicul Ion Draghici, fost director medical al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, a decedat in aceasta dimineața, in urma unor afecțiuni grave de care suferea de mai multa vreme. Colegii din spital au fost cei care au declarat decesul renumitului medic, in jurul orei 06.00. Doctorul Ion Draghicu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, va efectua, joi dupa-amiaza, o vizita de lucru la Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Ministrul va vizita o parte dintre sectiile unitatii medicale, Laboratorul de radiologie si imagistica medicala si santierul de extindere a ...

- Proteste la spitale din tara Angajatii mai multor spitale din tara protesteaza din nou fata de diminuarea sporurilor. Corespondentii RRA transmit ca peste 400 de salariati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova au iesit în fata institutiei medicale. Au fost proteste…

- Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Botoșani a fost lovita de o noua tragedie. O asistenta a fost gasita moarta in casa, iar cazul vine la exact un an dupa ce o colega de-a...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca a fost semnat contractul pentru livrarea celor fiolelor de imunoglobulina de catre Austria, iar banii pentru achizitie sunt pregatiti. Ea a adaugat ca cele 10.000 de fiole va ajunge la pacienti in curand, dar nu mai devreme de doua saptamani. Imunoglobulina…

- Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor. Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat…