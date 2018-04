Maramureş: Mocăniţa - principala atracţie pentru turişti în minivacanţa de Paşte Sute de turisti romani au ales, duminica, in prima zi de Paste, sa faca o excursie cu Mocanita pe Valea Vaserului. "Anul acesta turistii au fost norocosi - vremea deosebit de calduroasa, desi suntem intr-o zona montana, azi temperatura exterioara a depasit 22 de grade Celsius si a fost o zi tocmai potrivita pentru o excursie cu trenul. Vremea buna a asigurat si o vizibilitate la fel de buna pentru amatorii de fotografie, dar si pentru cei care au dorit sa faca poze de familie. (...) Unii turisti au venit in Maramures special pentru o excursie de o zi cu trenul, iar altii se afla aici pentru minivacanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

