Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au facut, marti seara, uz de arma pentru a opri doua autoturisme care transportau tigari de contrabanda in valoare de peste 330.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramureș au desfașurat o acțiune pentru combaterea contrabandei cu țigari, in cadrul careia au depistat in trafic doua autoturisme incarcate cu aproximativ 29.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramureș au depistat in trafic doua mașini incarcate cu 29.000 de pachete cu țigari de contrabanda, care ar fi provenit din Ucraina. Pentru ca șoferii nu au oprit la semnalele oamenilor legii, aceștia au tras mai multe…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramureș au desfasurat o actiune pentru combaterea contrabandei cu tigari, in cadrul careia au depistat in trafic doua autoturisme incarcate cu aproximativ 29.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare…

- O noua captura de tigari de contrabanda a fost facuta de catre politistii ieseni de frontiera in comuna Miroslava, la numai cativa pasi de municipiul Iasi. Descoperirea facuta de oamenii legii a fost facuta in trafic, pe unul dintre drumurile circulate din comuna vecina cu Iasul. Politistii de frontiera…

- O femeie din Republica Moldova, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 de euro, a fost depistata de politistii de frontiera vasluieni in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera…

- Un accident naval a avut loc duminica, pe Dunare, in zona portului Corabia, dupa ce o ambarcatiune in care se aflau noua persoane s-a rasturnat. Un tanar de 21 de ani este dat disparut, scrie News.ro. Celelalte opt persoane au reușit sa iasa singure mal. Un alt tanar a avut nevoie de ingrijiri medicale.…

- Polițiștii de frontiera suceveni cerceteaza doua persoane care au refuzat sa se legitimeze si s-au incuiat in propria mașina incarcata cu țigari de contrabanda, dupa ce inițial nu au oprit la semnalele polițiștilor de frontiera, parcand in curtea unui imobil din Negostina. Sambata, 03 iulie a.c., polițiștii…