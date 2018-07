O furtuna puternica urmata de viituri produse in Muntii Gutai a afectat infrastructura rutiera, poduri, podete si gospodarii in orasul Cavnic, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, primarul orasului, Vladimir Petrut.



"Furtuna, care s-a manifestat in ultimele 24 de ore sub forma unei ruperi de nori, a afectat aproape 4 kilometri din malul stang al raului care traverseaza orasul Cavnic, producand alunecari de mal pana in vecinatatea DJ 184. Macadamul drumului principal a fost spalat pana la o adancime de 50 de cm, afectand betonul asfaltic pe o lungime de 73 de metri liniari. Furtuna…