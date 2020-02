Stiri pe aceeasi tema

- Situația este mult mai grava decat pare, iar coronavirusul poate fi prezent in orice moment. Prefectul Județului Arad, Gheorghe Stoian, a convocat duminica seara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, in vederea implementarii masurilor preventive necesare in contextul apariției cazurilor de…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca femeia care a apelat serviciul de urgența 112 la momentul in care a coborat din autocarul cu care a calatorit din Italia nu are coronavirus, ea fiind, la acest moment, asimptomatica, potrivit Mediafax.„Doamna…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunța ca cetațenii romani din China vor fi aduși in țara cu un avion special trimis de Franța. Arafat a explicat ca au fost cerute locuri și pentru cetațenii romani, la bordul acestui avion.Citește și: Ce lovitura! Liftiera…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare: bd. București, str. Vasile Lucaciu ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighetu Marmației, str. Dragoș Voda ● Borșa: strazile Dragoș Voda, Libertații, Victoriei, A.I.Cuza (DN 18) și 22 Decembrie (DC 8) ● Tg. Lapuș…

- Vremea a fost frumoasa, cu cer senin, dar rece noaptea si dimineata. A fulguit la primele orele ale intervalului in zona de munte. Cel mai rece a fost la Cavnic, -7 grade C. Strat de zapada se gaseste doar in zona montana inalta si masoara pana la 16 cm la Vf. Iezer. Vremea va fi apropiata astazi in…

- Vremea a fost deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost cu cerul variabil, temporar noros in cursul zilei. Local a plouat slab. Vantul a prezentat intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost la Cavnic si Ocna Sugatag 3 grade Celsius. Strat de zapada se gaseste doar in zona…

- Pompierii maramureseni au fost solicitati sa intervina la 6 situatii de urgenta in intervalul 13 – 15 decembrie. Vineri, 13 decembrie, militarii baimareni au intervenit in municipiul Baia Mare, pe strada Eliberarii, unde acoperisul unei hale de productie a lemnului a fost cuprins de flacari. In urma…

- Vremea s-a racit fata de zilele precedente. Cel mai rece a fost la Targu Lapus si Cavnic -7 grade Celsius. Alte valori: -6 grade Celsius la Seini, Somcuta Mare si Borsa, -5 grade Celsius in Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Ocna Sugatag, Dragomiresti, Viseu de Sus, Salistea de Sus. A nins in zona montana…