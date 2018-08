Stiri pe aceeasi tema

- Casa memoriala din Sighetu Marmatiei a scriitorului Elie Wiesel a fost mazgalita cu vopsea roșie, in noaptea de vineri spre sambata, de autori necunoscuți, care au scris pe peretii exteriori ai imobilului mai multe mesaje antisemite. In prezent este in desfașurare o ancheta a politistilor si se fac…

- Casa din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost mazgalita de persoane deocamdata neidentificate, care au scris pe peretii exteriori mesaje antisemite, o ancheta a politistilor fiind in desfasurare.

- Persoane necunoscute au profanat Casa memoriala Elie Wisel, in noaptea de vineri spre sambata. Acestea au scris mesaje antisemite și pe fațada cladirii. Poliția a demarat o ancheta și efectueaza investigații pentru a-i descoperi pe faptași.

- Ancheta complicata in cazul celor doi paznici gasiți morți la o fabrica de ciment din Capitala. Cei doi frați, colegi ai celor uciși, care sunt principalii suspecți, sunt cercetați in libertate, sub control judiciar.

- Reprezentantii Politiei Neamt au deschis o ancheta pentru vatamare corporala din culpa, dupa accidentul de la Durau, unde balustrada unei terase s-a prabusit, duminica seara, in timpul unei nunti, 18 persoane fiind ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politia federala americana (FBI) va ajuta autoritatile etiopiene in ancheta cu privire la atacul cu grenada comis sambata in timpul unui miting de sustinere a premierului etiopian Abiy Ahmed, soldat cu doi morti, a anuntat luni radio-televiziunea publica Fana, relateaza AFP. "Guvernul american a declarat…

- Politia retinut doi suspecti in cazul tanarului de 30 de ani, care a decedat pe patul de spital dupa ce a fost batut cu bestialitate in fata unui club de noapte. Unul dintre suspecti este un barbat in varsta de 25 de ani, luptator K-1, care este audiat de politisti.

- Un barbat de 59 de ani, din județul Vaslui, a murit strivit de un copac, luni dupa-amiaza, in timp de taia lemne cu drujba in padure. Poliția face ancheta in acest caz in care nimeni nu știe, cel puțin deocamdata, daca victima desfașura activitați legale de taiere de arbori in zona in care a fost gasit…