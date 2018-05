Stiri pe aceeasi tema

- Forțele pompierilor maramureșeni se retrag din zona Borșa dupa o lupta de patru zile cu flacarile. In aceasta dimineața a fost executat un zbor de recunoaștere de catre echipajul de pe elicopterul din cadrul IGAV. In urma zborului s-a constata faptul ca nu mai exista focare pe munte. In zona vor mai…

- Un elicopter participa, marti, la operatiunile de stingere a incendiului de vegetatie din Muntii Rodnei, in apropierea orasului maramuresean Borsa. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), incendiul izbucnit in zona Colbu - Gura Baii a fost observat duminica,…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari au fost implicați in doua acțiuni de stingere complexe, in zone montane din județele Brașov și Maramureș. In aceasta perioada crește numarul incendiilor de vegetație uscata pe fondul lipsei precipitațiilor. Intervențiile pompierilor au fost ingreunate de terenul…

- Pompierii militari argeșeni au lichidat aseara incendiul de vegetație izbucnit pe Transfagarașan, in apropierea Cetații Poenari. In ultimele doua saptamani vegetația din zona s-a aprins de doua ori.

- Incendiul care a izbucnit la Cetatea Poenari a fost stins dupa ce pompierii au luptat patru zile cu flacarile. Focarul cuprinsese vegetația din apropierea cetații și liziera padurii din apropiere și era in pericol sa se extinda, astfel ca la intervenție au participat peste 50 de pompieri, dar si jandarmi…

- Pompierii continua miercuri, pentru a cincea zi consecutiv, stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul Domogled - Valea Cernei, dupa ce au fost identificate alte doua focare, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. "In urma recunoasterii efectuate in aceasta…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri la Spitalul de boli cardiovasculare Iasi, 18 pacienti fiind evacuati pana in prezent. UPDATE 8.52 Incendiul a fost stins dupa șase ore Incendiul de la Institutul de boli cardiovasculare din Iasi a fost stins miercuri dimineata dupa sase…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la o casa particulara din comuna Cocorastii Colt, sat Ghioldum judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, la fata locului au intervenit trei autospeciale de lucru cu apa si spuma si 1 ambulanta SMURD. Incendiul se manifesta la anexe gospodaresti pe o suprafata…