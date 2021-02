Maramureș: în județ se circulă în condiții de iarnă! Executivul Consiliului Județean Maramureș monitorizeaza constant operatorii angrenați in acțiunile de deszapezire a drumurilor județene, astfel incat conducatorii auto aflați in trafic sa fie in siguranța. La ora actuala, in județ se circula in condiții de iarna. Conform buletinului rutier al orei 7.00, SC Drumuri – Poduri SA a intervenit in cursul zilei de ieri și azi, 11-12 februarie, cu un numar de 33 de utilaje și a raspandit 566 de tone de material antiderapant. Carosabilul este acoperit cu un strat de zapada framantata de 0,1-1 cm. Pe DJ 187 este un strat de zapada continuu de 20 cm. Pe… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

