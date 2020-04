Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de firme Taparo din orasul Targu Lapus urmeaza sa produca in viitorul apropiat pana la 10 milioane de masti de protectie lunar, acestea urmand a fi livrate spitalelor si unitatilor medicale din Romania in care se trateaza pacientii afectati de COVID-19, dar si farmaciilor, institutiilor publice…

- Calitatea materialului este foarte importanta in productia de combinezoane, intrucat acestea sunt imbracate de medici, asistente, de brancardieri care sunt in prima linie de lupta cu acest virus si ele trebuie sa fie etanse, a declarat luni ministrul Economiei, Virgil Popescu, informeaza Agerpres. El…

- ”Astazi a inceput producția primelor maști in Romania! Cu toate ”motoarele” turate mergem inainte. S-a inceput instalarea utilajelor și testul de producție. In scurt timp vor produce 150.000 de maști pe zi - peste 4 milioane de maști lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucați pe…

- Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri, Virgil Popescu, a anunțat ca astazi (n.n. duminica) a început producția primelor maști de protecție în România. Potrivit ministrului, au fost instalate utilajele și a fost facut testul de producție. Vezi cine produce și câte…

- Catalin Hideg, patronul firmei care a primit de la statul roman contractul de 56 de milioane de lei pentr a livra 1,7 milioane de masti de protectie a avut o interventie la B1TV in care a afirmat ca desi a primit contractul de la stat, „sunt cel mai sarac patron din Romania”. Acesta a mai precizat si…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a spus, in ședinta de Guvern de joi, ca toate investițiile vor continua și sa Romania va produce 15 milioane de maști pe luna."Am vorbit cu prima companie mare privata. Acum produce combinezoane. De saptamana viitorare, va produce 150.000 de maști pe zi.…

- "Am vorbit cu prima companie mare privata. Acum produce combinezoane. De saptamana viitorare, va produce 150.000 de maști pe zi. Vorbim de maști acreditate. producția va ajunge și la 500.000 pe zi, ceea ce inseamna 15 milioane de maști pe luna. Vrem sa le contractam toata producția.In paralel, sunt…

- Taparo, specializat in productia de mobilier, va pune in functiune saptamana viitoare o linie de productie de masti in cadrul companiei Techtex din jud. Bihor, care produce textile tehnice. ”Capacitatea liniei este de 3,5 milioane de masti lunar pentru prima etapa, urmand ca in cursul lunii aprilie…