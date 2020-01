Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de gripa aviara descoperit la o ferma de cresterea gainilor situata la marginea orasului Seini a fost izolat, iar serviciile veterinare au luat masurile de biosecuritate adecvate, a precizat, joi, pentru Agerpres, primarul urbei, Gabriela Tulbure."Situatia este sub control, fiind luate toate…

- Autoritatile sanitar-veterinare incep de miercuri procedura de eutanasiere si incinerare a pasarilor din ferma din localitatea Seini, unde a fost confirmata gripa aviara. Produsele societatii au fost oprite de la comercializare. „S-a procedat de catre DSVSA Maramures la informarea medicilor veterinari,…

- Focarul de gripa aviara s-a confirmat a fi la o ferma de pasari din Seini. Inspectorii DSV au dispus masura sacrificarii tuturor animalelor. In seara de marti, 14 ianuarie, a sosit incineratorul pus la dispoziție de ANSVSA. Plan de masuri adoptat pentru combaterea influenței aviare Comitetul Local pentru…

