Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat la sefia partidului. "Mi-am informat colegii, pentru ca au fost foarte multe speculatii, ca am aceasta intentie si ca voi prezenta public imediat ce voi propune declansarea procedurile de…

- Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș, recomanda dezbaterea problemelor in interiorul partidului. Filiala PNL Mureș a adoptat in unanimitate susținerea fostului premier și actualului președinte al formațiunii, intr-un comunicat transmis Agerpres . „Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal,…

- Presedintele filialei Mures a Partidului National Liberal, Cristian Chirtes, a anuntat, vineri, ca Biroul Politic Judetean al PNL Mures a adoptat cu unanimitate de voturi rezolutia de sustinere a presedintelui formatiunii, Ludovic Orban, si a intregului Birou Politic National. "Biroul…

- Biroul Politic Judetean al PNL Bistrita-Nasaud, intrunit in aceasta seara, a adoptat, prin vot, urmatoarea rezolutie: "Recunoastem rezultatul alegerilor de la Congresul PNL din iunie 2017, iar asemenea rezultate nu pot fi schimbate decat tot in urma unui congres. In consecinta, il sustinem pe presedintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost ales, luni noaptea, presedinte al Camerei Deputatilor, la capatul unei sedinte cu scandal, in care AUR a parasit sala, motivand ca este foarte tarziu. Ludovic Orban a castigat sefia Camerei Deputatilor, obtinand 179 de voturi „pentru” si 110 impotriva. Celalalt…

- Pentru functia de presedintele al Camerei Deputatilor au candidat Ludovic Orban (PNL) si Alfred Simonis (PSD). Ludovic Orban a fost votat in functie cu 179 de voturi „pentru" (PNL, USR, UDMR) si 110 „impotriva" (voturile PSD). Simonis a primit in schimb 110 voturi „pentru" si 179 „impotriva". Au votat…

- Ședința cu scantei la Camera Deputaților, dupa ce decanul de varsta de la AUR, deputatul Lucian Feodorov, care conducea plenul, nu a vrut sa mai continue ședința, in care ar fi trebuit sa fie votat președintele Camerei.

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru USR PLUS și UDMR, au declarat surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Propunerea 1: Ludovic Orban - premier, Florin Cițu - președintele…