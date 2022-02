Maramureș: Fabrică de mobilă, făcută scrum într-un incendiu Un incendiu de proporții a izbucnit, marți noapte, la hala unei fabrici de mobila din Targu Lapuș, județul Maramureș. Pompierii se lupta de aproximativ 5 ore sa stinga flacarile care au cuprins o hala 12.000 de metri patrati. Din fericire, angajatii fabricii nu se aflau in hala in momentul in care a izbucnit incendiul. Doar paznicii erau in zona, insa au fost evacuati in siguranta. Din primele informații, se pare ca incendiul a pornit de la un scurtcircuit. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

