Maramureș: CONDUCEȚI PRUDENT! CEAȚA REDUCE VIZIBILITATEA ÎN TRAFIC! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Harghita Maramureș și Salaj. Sfatuim șoferii sa reduca viteza in mers, sporind atenția la volan, sa foloseasca sistemele de iluminare și dezaburire, sa mareasca distanța de siguranța intre vehicule si sa evite manevrele riscante sau depașirile periculoase! CONDUCEȚI PRUDENT! Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

