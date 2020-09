Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, 21.000 pachete cu tigari, care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Marfa in valoare de 245.600 lei a fost confiscata, iar un cetațean…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Sighetu Marmației au declanșat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Aceștia au observat, in apropierea frontierei de stat, pe direcția localitații Bocicoiu Mare, județul Maramureș, mai multe persoane care…

- Un cetațean sarb in varsta de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins de polițiștii de frontiera din Timiș cu 17 sirieni in autoutilitara pe care o conducea. Aceștia urmau sa ajunga in țari din Vestul Europei. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, politistii au…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in tavanul dublu al unui microbuz, 6.700 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 78.400 lei, pe care un satmarean intentiona sa le comercializeze pe piata neagra…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit, in tavanul dublu al unui microbuz, 6.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 78.400 lei, pe care un satmarean intenționa sa le comercializeze pe piața neagra…

- La nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera din Sighetu Marmatiei s au desfasurat mai multe actiuni pentru combaterea contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana. Astfel, ieri, 29.07.2020, politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat aproximativ…

- Aproximativ 9.000 de pachete de tigari, in valoare de peste 100.000 de lei, au fost depistate intr-un autoturism pe raza municipiului Satu Mare, scrie Agerpres. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, aflati in misiune pe raza municipiului Satu Mare, politistii…

- Aproximativ 9.000 de pachete de tigari, in valoare de peste 100.000 de lei, au fost depistate intr-un autoturism pe raza municipiului Satu Mare, informeaza, luni, un comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei.Potrivit sursei citate, aflati…