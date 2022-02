Fosta cabana turistica Usturoiu, situata in vecinatatea Dealului Florilor din municipiul Baia Mare, a fost distrusa in urma unui incendiu puternic, a informat, luni seara, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi. “Incendiul declansat la cabana Usturoiul este fara victime. Cladirea a fost dezafectata. (…) Incendiul s-a manifestat in faza de ardere generalizata, la nivelul acoperisului, in suprafata de circa 500 de metri patrati”, a spus Oana Alexa Gonczi. Pentru stingerea incendiului au actionat Detasamentul de Pompieri Baia Mare, cu patru echipaje de stingere, unul de descarcerare,…