Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din localitatea Bozanta Mica, comuna Recea, si-a ucis prin sufocare copilul in varsta de 10 ani, au precizat vineri, pentru Agerpres, surse apropiate anchetei. Potrivit surselor mentionate, fratele in varsta de cinci ani al victimei ar fi alertat politia, spunand ca mama sa vrea sa-i omoare…

- O femeie din Maramures, fost cadru didactic, si-a omorat copilul de 10 ani, dupa care a incercat sa se sinucida, insa a fost salvata. Cumplitul incident a avut loc vineri dimineata, în jurul orei 8.15, în Bozânta Mica, comuna Recea (judetul Maramures). O femeie si-a ucis…

- Pe durata starii de urgența accesul in cimitire a fost interzis, iar fostul ministru al Sanatații a respectat aceasta masura. La cateva zile de la ridicarea starii de urgența, Sorina Pintea s-a recules la mormantul tatalui ei. Citește și: Sorina Pintea, dusa cu ambulanta la spital in ziua…

- Fostul ministru a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. In data de 30 aprilie, Sorina Pintea , la data faptei manager al Spitalului Judetean de Urgenta ‘Dr. Constantin Opris’ din Baia Mare, judetul Maramures, a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de luare…

- Sorina Pintea, la data faptei manager al Spitalului Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opris' din Baia Mare, judetul Maramures, a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata (doua acte materiale) la sfarsitul lunii aprilie. Citeste si: Sorina…

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzata de luare de mita, a informat, joi, DNA. Comunicatul integral transmis de DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere…

- Sorina Pintea a fost trimisa in judecata. In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 98 din 29 februarie 2020, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita, in completare, urmatoarele:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…

- UPDATE – IPJ Maramureș: ”Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi s-au deplasat aseara in jurul orei 20.15,la un imobil de pe raza localitatii Sacalaseni, dupa ce au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre o tanara de 33 de ani, despre faptul ca, concubinul acesteia, in varsta de 46 de ani, este agresiv,…