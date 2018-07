Stiri pe aceeasi tema

- In baza mandatelor de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria Dragomiresti, vineri, 20 iulie, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza localitatii Ieud. Activitatile au vizat un barbat de 56 de ani, banuit de comiterea unor…

- O arma letala, munitia si o luneta aferente, precum si cinci trofee de caprior si cerb si mai mule kg de carne de vanat au fost ridicate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate pe raza localitatii Ieud. In baza mandatelor de…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat de 56 de ani pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Din cercetari a reiesit ca acestuia i-au fost incredintate o arma de vanatoare si 25 de cartuse, de catre o persoana…

- Un barbat a fost prins in flagrant de politisti in timp ce oferea spre vanzare o arma letala in parcarea unui restaurant din Ramnicu Valcea, iar la domiciliile altor doua persoane, din Horezu si Otesani, au fost gasite materiale si dispozitive de confectionat artizanal munitie precum si munitie industriala,…

- Doua arme letale, munitia aferenta precum si mai multe piei de animale salbatice au fost ridicate de politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, in urma unei perchezitii domiciliare efectuata pe raza localitatii Botiza, informeaza IPJ Maramureș.

- Vineri, 29 iunie, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza localitatii Botiza. Activitatile au vizat un barbat de 61 de ani, cetatean german, cu resedinta in Botiza, banuit de comiterea de infractiuni la regimul armelor si munitiilor.…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Suceava, sprijiniți de forțe ale Serviciilor de Investigații Criminale și Ordine Publica și ale Politiilor municipale Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, au efectuat miarecuri sapte perchezitii domiciliare la sapte ...

- Doi tineri din comuna Bistra au fost retinuti de politistii specializați in protejarea fondului cinegetic, pentru braconaj. Ar fi impuscat ilegal un cerb. Autoturismul si arma folosite la comiterea infracțiunii au fost indisponibilizate, in vederea confiscarii. Potrivit IPJ Alba, vineri, politistii…