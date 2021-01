Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje ale poliției rutiere au acționat in cursul serii de luni in Pasul Gutai pentru fluidizarea traficului ingreunat din cauza zapezii abundente cazuta in ultimele ore și a unui autocamion blocat in trafic. ”Polițiștii rutieri au sancționat contravențional administratorul drumului pentru intervenția…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus – judetul Maramures au descoperit și indisponibilizat un autoturism in valoare de aproximativ 20.000 euro, cautat de autoritațile din Marea Britanie. Miercuri, 06 ianuarie a.c., politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Barbatul care a fost impuscat joi de politisti, a decedat Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Un echipaj de poliție de pe raza orașului Flamânzi a fost sesizat joi de polițiști din cadrul IPJ Iași despre faptul ca se afla în urmarirea unui autoturism, al carui conducator…

- In week-end, polițiștii care au acționat pe drumurile publice de pe raza județului Maramures au depistat mai multe persoane care au comis infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Un barbat de 44 de ani a fost oprit pentru verificari in localitatea Arduzel. Pe langa faptul ca avea o concentrație…

- Politistii de frontiera au descoperit, impreuna cu vamesii, intr-un container sosit din Bangladesh in zona de sud a Portului Constanta bunuri in valoare de peste 602.000, fiind intocmit dosar penal pentru punerea in circulatie de marfuri contrafacute, informeaza un comunicat de presa transmis vineri…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud și Maramureș au efectuat 10 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unor grupari infracționale specializate in activitați de contrabanda. Cinci persoane au fost reținute. 11 persoane din localitațile Bistrița și Crasna Vișeului (Maramureș), s-au trezit ieri cu Poliția…

- Polițiștii bistrițeni au intocmit ieri doua dosare penale pentru infracțiunea de lovire și alte violențe. In ambele cazuri, bataușii au fost din localitatea Sarata. CE au facut: Doi barbați din Sarata s-au ales ieri cu dosare penale pentru lovire și alte violențe. Unul ar fi batut un tanar, pe o strada…

- Polițiștii din Maramureș au fost puși pe jar de doua minore care și-au inscenat rapirea, anunțandu-și parinții ca sunt duse spre Cluj.Conform IGPR, la data de 28 octombrie 2020, la ora 13.10, un barbat a sesizat Politia municipiului Sighetu Marmatiei despre faptul ca, in jurul orei 12.00, fiica sa,…