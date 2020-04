MARAMURES: Accidente cu pagube materiale produse pe fondul consumului de alcool MARAMURES: Accidente cu pagube materiale produse pe fondul consumului de alcool Aseara, in jurul orei 22.00, politistii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizati ca pe D.N.19, in localitatea Sarasau, a avut loc un accident de circulație soldat cu pagube materiale. La fata locului s-a constatat ca un tanar de 32 de ani, domiciliat in Baia Mare, care conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune laterala cu un autovehicul care staționa regulamentar in afara parții carosabile, intr-o parcarea special amenajata. Intrucat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

