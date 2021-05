Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 11, pe centura ocolitoare Valcele-Apahida, in care au fost implicate doua autocamioane și o mașina.„Doua autospeciale și un echipaj SMURD au intervenit ca urmare a unui accident rutier produs pe centura de ocolire Valcele-Apahida.Solicitarea pentru…

- ACCIDENT rutier GRAV la Arieșeni: Un barbat, in stare de inconștiența dupa ce s-a izbit cu mașina de un copac ACCIDENT rutier GRAV la Arieșeni: Un barbat, INCONȘTIENT dupa ce s-a izbit cu mașina de un copac Un accident rutier grav a avut loc duminica, 4 aprilie, in jurul orei 18.40, pe DN75, in raza…

- Luni seara, 22 martie 2021: Accident rutier in comuna Milcoiu, pe DN 7, km 161+400, doua autoturisme implicate, o singura victima ranita ușor. Momentan este blocat un sens de mers. Șoferii nu au consumat alcool.

- Un accident rutier a avut loc in Rusu Bargaului. O mașina s-a oprit intr-un cap de pod. O tanara a ramas incarcerata. Echipaje ale poliției și pompierilor au intervenit in localitatea Rusu Bargaului la un accident rutier. O mașina a ajuns intr-un cap de pod. O tanara a ramas incarcerata. Echipajele…

- Pompierii de la Detasamentul Gaesti au fost solicitati sa intervina in urma producerii unui accident rutier, ce a avut loc pe raza orasului Gaesti.La locul evenimentului, in care a fost implicat un autoturism, care s-a rasturnat pe plafon, salvatorii s-au deplasat cu o autospeciala de interventie si…

- Accident rutier intre doua autoturisme produs la intersectia strazilor Dimitrie Bolintineanu cu Siretului din Constanta, imagini puteti vedea in sectiunile Galerie foto si Video ale materialului. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina…

- Un grav accident rutier a avut loc, in jurul orei 06.00, in Zona Teberei de copii, din Navodari.Potrivit apelantului care a sunat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, un auttoturism a intrat in gard.O victima, neincarcerata, are nevoie de asistenta medicala de specialitate.…