Maramureș: 4 percheziții domiciliare la 4 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc La data de 7 august 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au efectuat 4 percheziții domiciliare la 4 persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Astfel, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a banuiților. Masurile au fost dispuse dupa ce, la aceeași data, doi dintre aceștia au fost prinși in flagrant delict, in locații diferite, in timp ce ar fi transportat 1 kilogram, respectiv 500 de grame 3-CMC (drog de mare risc), in scopul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

