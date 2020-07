Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat vineri, 10 iulie, ora 14:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invațamantul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a (anul școlar 2020-2021). Au fost repartizați 113.480 de elevi in invațamantul liceal de stat, dintre…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat astazi, 10 iulie, pe site ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII a La nivelul judetului Constanta au fost repartizati 4034 elevi in invatamantul liceal de stat, dintre care…

- Ministerul Educatiei și Cercetarii a publicat vineri, 10 iulie 2020, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a. In județul Salaj, 1386 absolventi ai clasei a VIII-a au fost repartizati computerizat in invatamantul…

- Ministerul Educatiei și Cercetarii a publicat vineri, 10 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro , rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a. In județul Alba au fost repartizați 1734 elevi in invațamantul liceal de stat, dintre care 1118 candidați…

- Ministerul Educatiei și Cercetarii a publicat vineri, 10 iulie, in jurul orei 14,00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a. In județul Suceava, conform datelor furnizate de purtatorul de ...

- Ierarhia mediilor de admitere la liceu pentru București și pentru fiecare județ a fost publicata miercuri de Ministerul Educației, dupa ce in 27 iunie au fost anunțate rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2020. Acest clasament le permite absolvenților clasei a VIII-a sa verifice unde se situeaza…

- Ministerul Educației și Cercetarii va face modificari privind organizarea și desfașurarea admiterii in invațamantul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Completarea opțiunilor in fișele de inscriere pot fi realizate in unitatea de invațamant sau prin mijloace electronice de comunicare:…