Maradona și-a dezmoștenit fiicele înainte să moară. Care sunt motivele Moartea lui Diego Maradona, de pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, a șocat o lume intreaga, insa continua sa apara diverse probleme și controverse. Dupa ce medicii care s-au ocupat de el au intrat in atenția investigatorilor, acum apare o alta problema. Potrivit publicației italiene Calciomercato, fostul star argentinian le-a exclus din testament pe fosta sa soție, Claudia, și pe fiicele sale, Dalma și Giannina. Botoșani. Oamenii voteaza la carciuma și este perfect legal Decizia prin care Maradona le-ar fi scos din testament pe soția sa și fiicele sale ar fi fost luata in 2015. La acea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

