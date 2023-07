Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat astazi, 7 iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de candidații care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2023. „In județul Mureș, rata cumulata de promovare (dupa contestații) este de 67,42%(+1,9%). Pentru promoția curenta,…

- Potrivit informatiilor publicate de Ministerul Educatiei Cluj, Braila și Iași sunt județele cu cea mai ridicata rata de promovare la Bacalaureat 2023 – sesiunea iunie-iulie, cu peste 80% (peste 85% pentru promoția curenta), in timp ce Ilfovul are cea mai slaba rata – sub 50%, mult sub media naționala…

- La sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat au fost obtinute un numar total de 148 de note de 10. Cele mai multe au fost obtinute la proba la alegere a profilului si a specializarii, respectiv 56 de note. Pe locul doi in topul disciplinelor se afla proba obligatorie a profilului cu 46 de note,…

- S-au afișat rezultatele la examenul de Bacalaureat, la nivel național 91.246 de candidati promovand sesiunea iunie-iulie, conform precizarilor facute de Ministerul Educației. "Au promovat 91.246 de candidati (87.226 de candidati din promotia curenta, respectiv 4.020 din promotiile anterioare) din totalul…

- La a doua proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023 (proba E.c) au fost prezenți 3037 de candidați (din 3113 candidați inscriși). Proba s-a desfașurat astazi, 27 iunie, in 10 centre din județul Mureș. Nu au participat 76 candidați. Niciun candidat nu a fost eliminat…

- Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023 a inceput luni cu proba scrisa la Limba si Literatura Romana. „La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023 (proba E.a) au fost prezenți 3107 de candidați (din 3165 candidați inscriși). Proba s-a desfașurat…

- Cu mic, cu mare, satenii de pe Valea Gurghiului, din județul Mureș, s-au adunat in aceste zile la… „masuratul oilor. Inainte ca animalele sa fie trimise la stana de la munte, sau in „tabara de vara", așa cum ii spun localnicii, ciobanii calculeaza cata branza va primi fiecare proprietar de-a lungul…

- Școala Gimnaziala "Alexandru Ceușeanu" din Reghin va gazdui joi, 18 mai, de la ora 13.00, Etapa Județeana a Concursului Național "Democrație și toleranța". "Obiectivele generale ale concursului vizeaza asumarea rolului și statutului de cetațean in cadrul unei societați democratice, formarea și dezvoltarea…