Mara International Tour va ofera: CAPPADOCIA cu avionul din BAIA MARE! De la 375 euro/persoana

Stiri pe aceeasi tema

- Last Minute! ANTALYA cu avionul din BAIA MARE! De la 460 euro/persoana Plecare in 08.06.2022 Sejur 7 nopti Ultra All Inclusive Lyra Resort & Spa 5* Sejur 7 nopti cu Ultra All Inclusive De la 460 euro/persoana CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA 5* Sejur 7 nopti cu Ultimate All Inclusive De la 550 euro/persoana…

- Last Minute! ANTALYA cu avionul din BAIA MARE! De la 460 euro/persoana Plecare in 08.06.2022 Sejur 7 nopti Ultra All Inclusive Lyra Resort & Spa 5* Sejur 7 nopti cu Ultra All Inclusive De la 460 euro/persoana CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA 5* Sejur 7 nopti cu Ultimate All Inclusive De la 550…

- Insulele Grecesti cu avionul din Baia Mare sau Cluj! De la 259 euro/persoana! Plecari in perioada mai-septembrie 2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Skiathos Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Cluj De la 259 euro/persoana Creta Sejur 7 nopti …

- Insulele Grecesti cu avionul din Baia Mare sau Cluj! De la 259 euro/persoana! Plecari in perioada mai-septembrie 2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Skiathos Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Cluj De la 259 euro/persoana 608613300 Zakynthos Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Cluj De…

- Viceconsul in cadrul Consulatului Ucrainei in Antalya, Sergii Kaian, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca sotia presedintelui Volodimir Zelenski, Olena Zelenska, ministrul Afacerilor Externe si cel al Politicilor Sociale din Ucraina deruleaza un proiect special, care are ca scop salvarea copiilor.…

- Costa Brava sau Costa del Sol cu avionul din Cluj! De la 479 euro/persoana! Plecari in perioada septembrie-octombrie 2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Costa Brava Plecari in 17.09.2022 / 24.09.2022 / 01.10.2022 7 nopti de cazare la Hotel 4* cu PENSIUNE COMPLETA De la 479 euro/persoana/sejur…

- Costa Brava sau Costa del Sol cu avionul din Cluj! De la 479 euro/persoana! Plecari in perioada septembrie-octombrie 2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Costa del Sol Plecari in 15.09.2022 / 22.09.2022 / 29.09.2022 7 nopti de cazare la Hotel 4* cu PENSIUNE COMPLETA De la 618 euro/persoana/sejur…

- Alege un Circuit de 8 nopti in Iordania cu avionul din Cluj! De la 1195 euro/persoana IORDANIA – Circuit si Minisejur la Marea Rosie Plecare in 26.04.2022 sau 22.05.2022 Cu avionul din Cluj De la 1195 euro/persoana Circuit 8 nopti Plecare in 14.05.2022 Cu avionul din Cluj *transfer gratuit din Baia…