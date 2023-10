Mara International Tour: Start Early booking vara 2024. 4 motive că să-ți alegi vacanța Este momentul sa rezervi vacanta pentru anul viitor . Early booking iti ofera 4 motive ca sa-ti alegi vacanta . Prețuri avantajoase – datorita acestui tip de oferta, te poți bucura de reducere de 25%, 30% sau 40% ; Disponibilitate – eviți sa te lovești de situația in care nu mai exista camere disponibile la unitate de cazare pe care o dorești; Siguranta pretului prin ofertele early booking, indiferent de potentialele scumpiri ulterioare; Achitarea unor avansuri avantajoase, de 10%-20% din valoarea pachetului de vacanta. ANTALYA Preturi de la 415euro/persoana Detalii AICI CRETA Preturi de la… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ca și tu ți-ai facut vacanțele pe la bunici unde aveai foarte multa treaba de facut. Te duceai la gaini, la vaca, aveai grija de animale și taiai lemne pentru soba. Pentru a taia lemnele aveai nevoie pe vremuri de un topor, dar nu orice fel de topor. Aveai nevoie de unul ascuțit. Dar acesta…

- (P) Renault Megane E-Tech 100% electric are o caroserie compacta de berlina, profil de crossover, spate sculptat, linii sportive. Liniile sale aerodinamice ii confera un profil elegant, iar condusul devine o experiența inedita.

- Echipajele de interventii ISU Prahova vor fi pregatite cu ocazia mini vacantei de Sf. Maria. Autoritatile au transmis si cateva recomandari pentru turisti si localnici pentru prevenirea evenimentelor neplacute. Pompierii ISU Prahova vor fi la datorie in aceste zile, pregatiti sa intervina pentru acordarea…

- Casa de vacanta din Wintzenheim, in Alsacia, in care se aflau persoane cu deficiente in vacanta si in care au murit miercuri 11 persoane intr-un incendiu, nu respecta normele de siguranta impotriva incendiilor, anunta joi adjuncta procurorului Republicii din Colmar Nathalie Kielwasser, relateaza AFP,…

- ANPC a descoperit cu stupoare ca in unele unitați se gatea pe trotuar și ca alimentele nu erau tinute in condiții adecvate de temperatura.“In Satul de Vacanta a iesit in aceasta seara o intreaga revolutie. Suntem deja la a patra actiune de control din aceasta vara, actiune in cadrul careia am aratat…

- Alegerea unei jachete tip camașa poate aduce cu sine numeroase avantaje, acestea referindu-se atat la aspectul estetic, cat și la confortul de care vei beneficia in timp ce o porți. Exista mai multe motive pentru care poți alege aceasta piesa vestimentara

- Usa de la intrarea intr-o casa sau un apartament are un rol deosebit de important. Ea garanteaza siguranta locatarilor si ofera si alte beneficii importante. Pe piata sunt mai multe optiuni de usa pentru care poti opta pentru locuinta ta, insa o varianta metalica va fi mereu cea mai eficienta solutie.…

- Traind intr-o lume in care tehnologia avanseaza intr-un mod alert, instalarea unei camere de supraveghere este esentiala pentru siguranta ta si a casei tale. Camerele de supraveghere monitorizeaza activitatea in timp real pentru a descuraja infractiunile de orice fel, devenind astfel din ce in ce mai…