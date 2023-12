Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul inseamna familie, iar Moș Craciun a adus pentru zeci de familii cel mai special dar. Mai mulți bebeluși s-au nascut chiar astazi, in zi de sarbatoare. Așadar, inca un motiv de bucurie și de sarbatoare. In toata țara s-au nascut zeci de micuți la maternitațile din marile orașe.

- Misterul apariției lui Moș Craciun, an de an, pravalindu-se pe hornul casei sau sunand la ușa ca un cetațean obișnuit, ii farmeca pe copiii din toata lumea. Noi, adulții, dezvrajiți deja de magia copilariei, știm ca lucrurile sunt mult mai prozaice de...

- Pentru Nicole Cherry, 2023 a fost unul plin, artista spunand ca a avut realizari atat pe plan personal, cat și profesional. Tot in acest an, cantareața a primit și un cadou care nu este deloc ieftin de la soțul ei, Florin Popa, despre care spune ca are valoare sentimentala.

- Fundația Umanitara Nord 2001 - Sange pentru Romania, impreuna cu mai mulți parteneri, organizeaza, in perioada 11-14 decembrie 2023, acțiunea „Moș Craciun nu uita pe nimeni! Ofera o bucurie de Craciun copiilor nevoiași". Oamenii sunt indemnați sa doneze daruri pentru copiii nevoiași, ...

- Andra Volos a facut postare emoționanta pe rețelele de socializare pentru fiica ei, micuța Kim Nicole, care iși aniverseaza ziua de nume. Iata ce mesaj special a postat iubita cantarețului de manele Lele!

- Sportiva Elena Zaharia a castigat, duminica, medalia de argint la Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masa.“A doua sportiva a lumii in proba de U19 simplu feminin este din Romania, o performanta imensa reusita la Campionatul Mondial de Juniori 2023! Momentul reprezinta o premiera pentru Elena…

- Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka au fost prinși in bombardamentele din Tel Aviv, deoarece se aflau in luna de miere, dar cei trei s-au intors in siguranța in Romania. Recent, pe rețelele de socializare, artista le-a aratat internauților ce cadou a primit chiar inainte cu o zi sa inceapa razboiul. Cantareața…

- Neluțu Varga, boss -ul CFR Cluj, a primit un cadou din partea consilierilor locali, mai precis posibilitatea de a ridica un bloc care sa-i aduca intre 2 și 3 milioane de euro profit.Varga poate ridica un bloc langa Sigma Center, complex comercial deținut in trecut de Arpad Paszkany.Consilierii locali…