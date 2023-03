Stiri pe aceeasi tema

- The Urs lanseaza videoclipul oficial al piesei „Apa”, in colaborare cu Shift, fapt care marcheaza și inceputul colaborarii artistului cu label-ul ATOM. „Apa” este o piesa pop de dragoste, o declarație emoționanta de la el pentru ea, care provoaca trairi intense pentru oricine o asculta. Piesa a fost…

- Foști concurenți la emisiunea de talente XFactor, Aris și Majii au lansat videoclipul piesei “Lasa ma sa cad”, in care cei doi au look uri exotice, cu codițe impletite și despletite la fața locului, chiar pe platourile de filmare. “Muzica și versurile piesei “Lasa-ma sa cad” sunt compuse de mine, alaturi…

- Anul a inceput bine pentru Mara G, revelația muzicala ce și a caștigat imediat publicul. Asta dupa ce a inceput sa lanseze piese sincere si directe interpretate la inceput cu numele sau real, Mara Georgescu. I, iar acum canta sub pseudonimul Mara G și a lansat impreuna cu traperul Alberto Grasu videoclipul…

- Chiar daca decembrie este o luna rece, cu temperaturi sub minus grade, iata ca Alex EGY și JENNI fac cu noua lor colaborare sa incalzeasca inimile fanilor. Pentru ca piesa “Vina Ta” ii va face pe iubitorii de muzica de petrecere sa renunțe la inhibiții pe ringul de dans. Cea mai noua piesa de la Balkanika…

- Castelul Nikolici de la Rudna, construit in anul 1780, este promovat in noul videoclip al solistei Alice Francis numit „Shoot Him Down!“, melodia cuprinzand scene din cadrul recitalului susținut in curtea conacului banațean care are o istorie zbuciumata. Maria Radermacher (mama solistei Alice Francis)…

- O colaborare la care pana acum fanii puteau doar visa, Nicole Cherry, rareș și Bogdan DLP s-au adunat pentru a canta impreuna o noua piesa de pe coloana sonora a filmului ,,Romina VTM”, ce urmeaza a fi lansat in luna ianuarie. ,,Te-am Așteptat” reprezinta mesajul unei inimi frante, care e gata sa ofere…

- Andrew Dum lanseaza single-ul „Sometimes” in colaborare cu Medeea și Olaf Blackwood, cunoscut publicului pentru „I Need You” feat. Armin Van Buren, piesa care a intrat in top Billboard. „Sometimes” este o declarație de dragoste și dor pentru o iubire incheiata, un sound dance, energic, o piesa scrisa…