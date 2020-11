Dosarul drogurilor din Piata Chiliei a primit un nou termen. Cand va avea loc urmatoarea infatisare

In prezent, noua persoane se afla in stare de arest preventiv, iar alte sase sunt sub control judiciar.Judecatorii de la Tribunalul Constanta au stabilit un nou termen in dosarul dosarul drogurilor din… [citeste mai departe]