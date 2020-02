Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de infectari cu coronavirus a depașit valoarea de 81.000 în întreaga lume, iar numarul deceselor a depașit 2.700. Panica este cu atât mai mare cu cât un focar uriaș a aparut în Italia, care are în prezent 322 de infectari și 10 decese. Este panica…

- Prof. dr. Streinu-Cercel despre eficienta mastilor de protecție: in maximum 2 ore isi pierde utilitatea! Managerul Institutului Matei Balș, Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a explicat cum trebuie folosite corect mastile de protectie si care este eficiența acestora. „Noi avem un nas, o gura și avem și…

- Farmaciile din Baia Mare au ramas fara masti de protectie. Un farmacist a declarat pentru ZiarMM.ro ca: “5.000 de masti s-au vandut in weekendul trecut; in decurs de doua zile.” Nici depozitul, de unde se aprovizioneaza farmaciile, nu mai are acest produs. Preturile au variat de la o farmacie la alta,…

- La intrarea intr-o comuna din Olt troneaza un monument care are in varf cifra 8 inconjurata de opt ași. Iar intr-un sat a fost montata o replica a celebrului turn Eiffel. Edilul are explicații: comuna se numește Optași, iar satul Paris. De cum intri in localitatea Optasi din judetul Olt te intampina…

- Gabriela Firea acuza PNL ca a avut controlul asupra administratiei din Bucuresti o lunga perioada, insa nu au reusit sa faca nici macar statuia simbolului liberal I.C. Bratianu, as cum s-a decis in CGMB. Reactia primarului general al Capitalei vine dupa ce Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea,…

- De rand cu clasica specializare „corespondent de razboi”, presa moderna are nevoie și de noțiunea „corespondent de protest”. In cadrul proiectului SputnikPro, expertul Mihail Konrad a povestit la Chișinau cum lucreaza pe teren o jurnalista de la Sputnik Franța.

- Keanu Reeves, in varsta de 55 de ani, este unul dintre actorii atipici de la Hollywood. Intotdeauna retras si discret, a folosit mereu putine cuvinte atunci cand a discutat despre viata sa personala, iar intrigile amoroase nu au fost niciodata pe gustul sau. Dupa mai bine de 20 de ani de la pierderea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care permite ca strainii sa fie etichetati ca agenti straini, atragand critici din partea grupurilor de protectie a drepturilor omului, care afirma ca masura va restrictiona si mai mult libertatea presei din tara, transmite Reuters, conform…