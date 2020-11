Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani) se gandește serios sa faca un copil. In urma unei dicuții cu Andi Moisescu, in cadul podcast-ului “500 de apropouri”, campioana noastra a dezvaluit, printre altele, ca momentul in care va aduce pe lume un copil va fi ceva senzațional, ce așteapta cu nerabdare. Dubla caștigatoare…

- In final, marea asteptare a publicului din Romania a luat sfarsit vineri seara, cand cele patru vedete ajunse in finala „Masked Singer Romania” si-au aratat identitate. „M-am duelat cu toate mastile din lume”, a spus castigatorul surpriza al emisiunii de la PRO TV.

- Zeci de rude si apropiati ai Mihaelei Buzoeanu au condus-o, joi, la mormant, pe femeia de 43 de ani care si-a gasit sfarsitul intr-un mod inexplicabil la Maternitatea Buzau. Politia a demarat o ancheta, la solicitarea Spitalului Judetean.

- Silviu și Lili Sandu au devenit recent parinții unui baiețel perfect sanatos. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și nu exclud posibilitatea de a mai avea și un al doilea copil. Recent, Silviu a fost invitat in platoul emisiunii TV La maruța, unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de…

- Andreea Mantea a revenit in țara și iși traiește viața din plin alaturi de fiul ei. Insa vedeta iși dorește sa aiba mai mulți copii, și chiar a vorbit despre venirea pe lume a unui nou membru.

- Recent, una dintre cele mai tumultoase relații din showbizul autohton a ajuns la final. Dupa ce s-au iubit, certat și impacat timp de 12 ani, protagoniștii controversatei povești de iubire și-au spus adio. Fosta vedeta de la Ferma a concluzionat cu partenera ca e mai bine sa puna capat acestui cerc…

- Dani Mocanu, de cand și-a inceput colaborarea cu celebrul Costi Ionița, se pare ca și-a schimbat stilul, iar asta nu a facut altceva, decat sa-i mulțumeasca pe fanii solistului, cea mai recenta piesa a acestuia intrand deja in trending pe youtube. Dani Mocanu, in ipostaze nemaiintalnite cu o vedeta…

- Ana Maria Mocanu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Rareș și deși s-au mai certat și au fost in punctul de a se desparți pentru totdeauna, cei doi au ramas impreuna. Bruneta are planuri mari și chiar iși dorește sa devina mamica!