- Rasturnare de situatie, miercuri seara, la Acces Direct. Desi in urma cu doua saptamani punea sare pe rana in relatia dintre Veronica si Viorel, dupa ce a precizat ca s-ar putea ca el sa fie tatal fetitei lor, ei bine, lucrurile s-au schimbat, iar astazi, Marian a sarit in apararea fostei iubite.

- ACCES DIRECT, IN BUCLUC! DILEMA… Acces Direct intra in bucluc din cauza Vulpitei si a lui Viorel de la Blagesti! Tot mai multe persoane acuza faptul ca cei doi n-ar prea avea discernamant, motiv pentru care maimutareala de la televizor, facuta de o luna de zile, ar fi, nici mai mult, nici mai putin,…

- Sunt momente de panica și de confuzie la platoul „Acces Direct”, dupa ce ambulanța a fost chemata de urgența, pentru a interveni in cazul Vulpiței. Veronicai i s-a facut extrem de rau, fiind nevoie de ajutorul medicilor, dar nu numai! Atunci cand a vazut cat de grava este situația, Mara Banica a lasat…

- Momente incendiare au avut loc la pensiunea unde Veronica si Viorel au fost invitati. Cei doi au muncit, au petrecut, dar, la party, s-a lasat si cu o... cerere in casatorie. Viorel s-a pus in genunchi si a cerut-o de nevasta, nu pe Veronica, ci pe celebra artista Maria Constantin!

- Veronica Stegaru a devenit cunoscuta romanilor ca „soția-vulpița” din Blagești, tanara care a venit la emisiunea Acces Direct pentru a-și spune nemulțumirile legate de soțul ei, Viorel! Totuși, recent s-a aflat ce se intampla cu fetița ei, care are doar cațiva ani!

- Viorel si Veronica Stegaru au ajuns in atentia unei tari intregi. Numele lor stau pe buzele tuturor, dupa ce Viorel si-a dus nevasta la Acces Direct, acuzand ca trei barbati au profitt de ea.

- Sotul Veronicai traieste momente de groaza! Viorel spune ca primeste telefoane de atentionare in ceea ce priveste viata nevestei sale. Un barbat din sat ar vrea sa o omoare pe Veronica, acuza Viorel... Insa cine este acest barbat, nimeni nu știe.