Stiri pe aceeasi tema

- MApN: Au fost anulate zborurile de antrenament care erau planificate in aceasta perioada deasupra Municipiului Bucuresti.Ca urmare a incidentului de zbor din data de joi, 15 iulie, in care a fost implicat elicopterul Armatei SUA, de tip UH 60 Black Hawk, au fost anulate zborurile de antrenament care…

- Survolul aerian la evenimentele care vor avea loc saptamana viitoare - Ziua Aviatiei si ceremonia dedicata incheierii misiunii militarilor romani in Afganistan - a fost anulat prin ordin al ministrului Apararii. "Partea de survol aerian la evenimentele de la ambele actiuni care urmau sa aiba loc - atat…

- Survolul aerian la evenimentele care vor avea loc saptamana viitoare – Ziua Aviatiei si ceremonia dedicata incheierii misiunii militarilor romani in Afganistan – a fost anulat prin ordin al ministrului Apararii. “Partea de survol aerian la evenimentele de la ambele actiuni care urmau sa aiba loc – atat…

- Secvențele video care circula pe rețelele de socializare surprind, dintr-un alt unghi, momentul in care un elicopter militar american, de tip Black Hawk, a aterizat de urgenta joi, in Piata Charles de Gaulle din București. Imaginile filmate dintr-un autoturism aflat pe Bulevardul Aviatorilor arata cum…

- Nationala de rugby a Argentinei a deplasat un lot extrem de puternic in Europa, pentru meciurile-test cu Romania (3 iulie, Stadionul national ''Arcul de Triumf'') si cu Tara Galilor (10 si 17 iulie, Cardiff). Din lotul extins, de 32 de jucatori, 14 provin de la cluburi de top din Franta,…

- Naționala Franței pregatește la București meciul cu Elveția de luni, din optimile de finala ale EURO 2020. Campioana mondiala en-titre a efectuat un nou antrenament in Capitala, desfașurat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

- Naționala Franței pregatește la București meciul cu Elveția de luni, din optimile de finala ale EURO 2020. Campioana mondiala en-titre a efectuat un prim antrenament in Capitala, desfașurat pe stadionul „Arcul de Triumf”. Micuța arena finalizata in acest an n-a fost inca inaugurata, dar a servit drept…

- Stadionul „Arcul de Triumf” va fi inaugurat oficial pe 3 iulie, cu meciul-test de rugby Romania - Argentina. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi transmisa de TVR 1. Romania și Argentina se intalnesc la București dupa 29 de ani. Ultimul meci disputat in Capitala: 1992, cand sud-americanii s-au impus…