MApN va trimite militari pe post de telefoniste la DSP-uri

Ministerul Apararii Nationale (MApN) pune la dispozitia Directiilor de Sanatate Publica din tara aproximativ 600 de militari pentru a sprijini, in perioada urmatoare, eforturile generale de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit MApN, militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center, pentru realizarea de anchete epidemiologice, precum si de operatori calculator, pentru completarea bazelor de