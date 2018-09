Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca in luna septembrie urmeaza sa fie facuta plata pentru cel de-al doilea sistem de rachete sol - aer cu bataie mare, tip Patriot, in valoare de 2.486 de miliarde de lei. "Am inceput procedurile in mai multe programe esentiale…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete… balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila a ajuns in atenția tuturor. Marți seara, in cadrul unei emisiuni difuzate de Antena 3, el a declarat ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, marți, ca Romania are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmand a fi facuta, probabil, la inceputul lunii septembrie."Suntem deja in al…

- "Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care suntem pregatiti sa platim al doilea sistem. Suntem pregatiti sa facem aceasta plata (inca un miliard de dolari -n.r.). Probabil la inceputul lunii septembrie,…

- Realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire", de la Antena 3, Radu Tudor, a prezentat pe blogul sau anunțul facut de ministrul apararii Mihai Fifor, cu cateva zile inainte de Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie)